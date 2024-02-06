Wildberries выплатила три миллиарда рублей компенсаций из-за сгоревшего склада

Wildberries выплатила три компенсации продавцам из-за сгоревшего в Шушарах склада на общую сумму три миллиарда рублей, сообщил 6 февраля РБК со ссылкой на сообщение компании. По утверждению последней, средства из третьего перевода будут доступны пострадавшим начиная с 19 февраля.

"Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила три миллиарда рублей. Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали на складе в Шушарах, были перечислены 15 и 29 января", — говорится в полученном изданием сообщении маркетплейса.

Сумма выплаты не окончательная и может в дальнейшем корректироваться, отметили в компании. В случае возникновения вопросов у реципиентов каждый из них будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

Пожар на складе в Шушарах начался утром 13 января, открытый огонь удалось потушить лишь спустя более суток. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Руководство компании говорило на прошлой неделе, что рассматривает несколько версий случившегося.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)