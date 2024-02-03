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Новости 12:44

Руководство Wildberries рассматривает несколько версий пожара в Шушарах

фото ЗакС политика Руководство Wildberries рассматривает несколько версий пожара в Шушарах

Случившийся 13 января сильнейший пожар, уничтоживший склад Wildberries в Шушарах, мог иметь различные причины, считает гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. На нее ссылается РИА "Новости".

"Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", - рассказала журналистам глава компании.

В конце прошлого месяца Бакальчук давала показания в Следственном комитете.

Напомним, что после того, как на Московском шоссе сгорел логистический комплекс площадью 70 тысяч кв. метров, в городе и области не осталось свободных складов, сопоставимых с ним по площади. Расследуется дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Wildberries рассчитывает в обозримом будущем реконструировать бывший объект. Пострадавшие контрагенты получают компенсации от маркетплейса.

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)


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