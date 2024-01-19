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Новости 14:43

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах хотят реконструировать

фото ЗакС политика Сгоревший склад Wildberries в Шушарах хотят реконструировать

Владельцы онлайн-ретейлера Wildberries намерены реконструировать здание склада на Московском шоссе в Петербурге, полностью выгоревшее в прошлый уик-энд. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале маркетплейса под названием "WB партнеры".

Авторы идеи полагают, что их начинание разгрузит другие логистические объекты и восстановит инфраструктуру в регионе. 

"В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций", - гласит сообщение.

Площадь утраченного склада составляла 70 тысяч кв. метров. Соразмерных свободных зданий такого профиля в городе и области в настоящее время не имеется.

По факту пожара возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Накануне в московский офис Wildberries приходили следователи в штатском.

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)


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