Из-за пожара в Шушарах в московский офис Wildberries пришли силовики

Правоохранители в штатском днем 18 января явились в столичный офис маркетплейса Wildberries, о чем сообщает RTVI со ссылкой на компанию. Визит сотрудников СК связан с недавним пожаром на петербургском складе, полностью уничтожившим здание площадь 70 тысяч кв. метров.

Следователи, как утверждают представители ритейлера, не мешают оранизации работать в штатном режиме.

"Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

Напомним, что сильнейший пожар в минувшую субботу уничтожил здание по адресу Московское шоссе, 153. Происшествие обошлось без человеческих жертв, при этом сгорели все хранившиеся товары. Их владельцам начали выплачивать компенсации. По факту инцидента возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

Фото: ЗАКС.Ру