Половина владельцев товаров на сгоревшем складе Wildberries получила компенсации

После пожара, полностью уничтожившего склад Wildberries на Московском шоссе, первые компенсации получила ровно половина владельцев сгоревших товаров. Об этом со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщает ТАСС.

Величину выплат определели, исходя из средней цены товара на рынке и без учета логистических расходов и комиссии ретейлера. Ожидается, что компенсации будут перечислять поэтапно и с уточнением формулы расчета.

"Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого продавца в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, некоторые товары еще не успели принять на складе", - добавили представители маркетплейса.

Напомним, что при субботнем пожаре выгорело 70 тысяч кв. метров площади логистического комплекса в Шушарах. Летальных исходов не зафиксировано. Правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

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