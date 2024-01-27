ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:59

Wildberries перейдет ко второму этапу компенсаций за сгоревший в Шушарах товар

фото ЗакС политика Wildberries перейдет ко второму этапу компенсаций за сгоревший в Шушарах товар

Вторая половина контрагентов Wildberries, потерявших товары при пожаре на складе в Шушарах, начнет получать компенсации со следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Как и реципиенты уже переведенных выплат, продавцы из "второй очереди" на первое время получат только часть денег: сумма "не финальная".

"Она будет уточняться. Мы хотим поддержать ваш бизнес и начать перечисление средств как можно скорее", - заверили в Wildberries.

Окончательный подсчет по каждому бизнес-партнеру, потерпевшему убытки, планируют закончить не позднее, чем через месяц. Для всех вопросов на эту тему компания создала специальную страницу на своем сайте в разделе "Поддержка".

Напомним, что две недели назад сильнейший пожар уничтожил здание по адресу Московское шоссе, 153. Его хотят реконструировать. СК расследует дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама