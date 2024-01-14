Открытое горение на складе Wildberries ликвидировано

Открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировано, сообщили днем 14 января в пресс-службе МЧС. На то, чтобы побороть огонь, пожарным потребовалось более суток.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге", — рассказали в ведомстве.

Теперь пожарные приступили к проливке и разборке конструкций склада.

О пожаре на складе стало известно утром в субботу, возгорание на 70 тысячах квадратных метров тушили по пятому рангу сложности. Как сообщалось, огонь уничтожил все имевшиеся на складе товары.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в связи с произошедшим. В свою очередь, в Wildberries пообещали в течение двух недель открыть в Петербурге новый сортировочный центр.

Фото: МЧС России / Telegram