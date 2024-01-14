ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:56

Открытое горение на складе Wildberries ликвидировано

фото ЗакС политика Открытое горение на складе Wildberries ликвидировано

Открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировано, сообщили днем 14 января в пресс-службе МЧС. На то, чтобы побороть огонь, пожарным потребовалось более суток.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге", — рассказали в ведомстве.

Теперь пожарные приступили к проливке и разборке конструкций склада.

О пожаре на складе стало известно утром в субботу, возгорание на 70 тысячах квадратных метров тушили по пятому рангу сложности. Как сообщалось, огонь уничтожил все имевшиеся на складе товары.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в связи с произошедшим. В свою очередь, в Wildberries пообещали в течение двух недель открыть в Петербурге новый сортировочный центр.

Фото: МЧС России / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама