В Петербурге согласовали проект по реконструкции Апраксина двора

Власти Петербурга согласовали с инвестором проект по реконструкции Апраксина двора, об этом 9 августа сообщил в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" председатель Заксобрания города Александр Бельский.

Бельский отметил, что некоторые жители обходят сторон Апраксин двор из-за плохой репутации исторического места. Поэтому, чтобы не было "клоаки с большим количеством криминальных вещей", Апраксин двор должен меняться.

По его словам, после реконструкции на этой территории появится новая точка притяжения.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в мае в Смольном одобрили решение заключить с инвестором соглашение о реконструкции Апраксина двора.

фото ЗАКС.Ру