Псковские таможенники не пропустили автозапчасти из Латвии

Сотрудники псковского таможенного поста при осмотре одного из вагонов поезда обнаружили незадекларированные автозапчасти, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, поезд с товаром следовал из Латвии в Узбекистан. В ходе осмотра было обнаружено множество незадекларированных вещей: 1120 бразильских воздушных фильтров и 12600 полос из пористой резины таможенники изъяли. Стоимость запчастей превышает 2,4 млн рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве, маркировке, наименовании, весе, объеме товара).

Как ранее писал ЗАКС.Ру, гражданин Эстонии предстанет перед судом по делу о даче взятки сотруднику Пулковской таможни.

фото: sztu.customs.gov.ru