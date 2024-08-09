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Новости 14:17

Псковские таможенники не пропустили автозапчасти из Латвии

фото ЗакС политика Псковские таможенники не пропустили автозапчасти из Латвии

Сотрудники псковского таможенного поста при осмотре одного из вагонов поезда обнаружили незадекларированные автозапчасти, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. 

По данным ведомства, поезд с товаром следовал из Латвии в Узбекистан. В ходе осмотра было обнаружено множество незадекларированных вещей: 1120 бразильских воздушных фильтров и 12600 полос из пористой резины таможенники изъяли. Стоимость запчастей превышает 2,4 млн рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве, маркировке, наименовании, весе, объеме товара).

Как ранее писал ЗАКС.Ру, гражданин Эстонии предстанет перед судом по делу о  даче взятки сотруднику Пулковской таможни.

фото: sztu.customs.gov.ru


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