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Новости 14:47

Прокуратура заинтересовалась доступностью для инвалидов здания на улице Маршала Блюхера

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась доступностью для инвалидов здания на улице Маршала Блюхера

Прокуратура Калининского района Петербурга проверила соблюдение законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомство установило, что здание №7 на улице Маршала Блюхера не соответствует требованиям безбарьерности для всех категорий инвалидности.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации, которая находится в доме. Оно находится на данный момент на рассмотрении.

Напомним, что прокуратура добилась выплаты компенсации за испорченный организацией газон на Купчинской улице.

Фото: ЗАКС.Ру


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