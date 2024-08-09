Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, об этом 9 августа сообщается на сайте Кремля.

На совещании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник президента Николай Патрушев.

Они обсуждали вопросы борьбы с терроризмом. С докладом выступил Бортников.

Напомним, что 8 августа Путин объявил о выплатах в размере 10 тысяч рублей жителям, покинувшим опасные районы Курской области.

фото с сайта Кремля