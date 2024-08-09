Бельский заявил, что муниципальные выборы проходят "спокойно"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 9 августа в эфире радиостанции "Комсомольская правда" обсудил ход муниципальной кампании в Северной столице. По мнению спикера, подготовка к выборам проходит спокойней, чем в 2019 году. Он также отметил "недоработки" в документах кандидатов от "Яблока" и КПРФ. Напомним, на выборы не пустили всех "яблочников" и почти половину заявившихся коммунистов.

"Мы помним количество людей, у которых не принимали документы, количество людей, которое не доходило до регистрации - их уменьшилось сейчас примерно в разы. В целом ситуация проходит более спокойно, нежели в 2019 году. Есть какие-то нюансы, но в основном это связано с тем, как я вижу - это недоработки, в первую очередь, партий. Мы видели у партии "Яблоко" проблемы, которых не было в 2019 году. <...> Вот, КПРФ и "Яблоко" в этой части, может, они где-то не очень хорошо подготовились, либо не очень качественно проверили свои документы", - рассказал Бельский.

По мнению Бельского, у большинства партий не возникло трудностей при регистрации. В пример он привел "Новых людей", "Справедливую Россию - За правду" и ЛДПР. Меньше всех отказов среди упомянутых партий у ЛДПР. Ранее ЗАКС.Ру подготовил подробный материал о ходе регистрации кандидатов.

Повсеместные отказы кандидатам от "Яблока" связаны с проведением партийной конференции, на которой выдвигали претендентов в муниципальные советы. Оспорить отказы территориальных избркомов у "яблочников" пока не получается. К КПРФ у избирательных комиссий также возникли претензии к партийным мероприятиям, однако некоторых кандидатов все же пустили на выборы.

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Планируется избрать более полутора тысяч мундепов. Также в эти дни пройдут выборы губернатора Петербурга и дополнительные выборы депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру