Рухнувший переход в "Красном треугольнике" оказался самовольной постройкой

Переход, рухнувший 8 августа на территории бывшего завода "Красный треугольник", оказался самовольной постройкой, об этом сообщили 9 августа в комитете имущественных отношений журналистам 78.ru.

В ведомстве уточняют, что неизвестно, кто установил этот переход. Также в комитете по контролю за имуществом Петербурга заявили, что ранее они прорабатывали вопрос демонтажа галереи.

Напомним, что в феврале 2023 год КГИОП признал комплекс завода "Красный треугольник" региональным памятником культуры и истории.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, прокуратура Адмиралтейского района собирается установить собственника перехода, а также оценить исполнение градостроительного законодательства.

Фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры Петербурга