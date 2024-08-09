Против жителя Кировского района возбудили дело о реабилитации нацизма в соцсетях

Оперативники Центра "Э" полицейского Главка задержали петербуржца из-за поста, который, по мнению правоохранителей, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Против 55-летнего жителя Кировского района возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Он был задержан 8 августа у себя дома.

В ходе обыска в квартире у подозреваемого изъяли планшет и мобильный телефон.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, вечером 7 августа силовики задержали другого мужчину, который с нацисткой символикой на теле кричал проукраинские лозунги в центре города. По данным "Фонтанки", на нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье о демонстрации нацистской символики (20.3 КоАП РФ).

фото ЗАКС.Ру