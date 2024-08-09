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Новости 17:47

На станции "Горный институт" завершаются внутренние работы

фото ЗакС политика На станции "Горный институт" завершаются внутренние работы

На строящейся станции петербургского метрополитена "Горный институт" завершаются внутренние работы, об этом 9 августа пишет Telegram-канал "Подземник".

По данным канала, на данный момент потолочные зоны уже освобождены от защитной пленки, а постоянное карнизное освещение уже начинают подключать.

Также идет монтаж скамеек между проходами для пассажиров и навигационных табличек.

Напомним, что станции "Спасская" и "Достоевская" закроют для пассажиров из-за подготовки к открытию станции "Горный институт". Также сильно увеличится интервал движения поездов между станциями.

Фото: Telegram-канал "Подземник"


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