В бюджет Петербурга поступило 756 млрд рублей за семь месяцев

За семь месяцев 2024 года в бюджет Петербурга поступило 756 млрд рублей при собственных доходах в размере в 733 млрд рублей. О результатах исполнения бюджета 9 августа в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Он отметил, что благодаря налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций было сформировано 507 млрд рублей. Расходы казны составили 662 млрд рублей.

Корабельников подчеркнул, что в некоторых поступлениях наблюдается рост. Например, по налогу на доходы физлиц поступило 290 млрд рублей (126%), акцизам — 24 млрд рублей (116%), неналоговым доходам 71,5 млрд рублей (145%), имущественным налогам — 54,8 млрд рублей (114%), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса — 74,5 млрд рублей (137%).

Напомним, что "нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2025 год начнутся 19 августа.

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