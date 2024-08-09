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Новости 20:35

Только восемь водоемов Ленобласти соответствуют гигиеническим нормам

фото ЗакС политика Только восемь водоемов Ленобласти соответствуют гигиеническим нормам

В Ленинградской области только восемь водоемов соответствуют гигиеническим нормам, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что качество воды соответствует требованиям нормативов лишь в озере Павловское (город Бокситогорск), реке Шингарке (деревня Низино), Финском заливе (форт Красная Горка), озере Омчино (город Луга), реке Тихвинке (город Тихвин), озере Царицыно (поселок Царицыно), Нестеровском озере и карьере (поселок Шапки).

Неделю назад в списке присутствовала река Свирь (город Лодейное Поле) и Раздолинское озеро (поселок Сосново).

Как ранее писал ЗАКС.Ру, все 24 петербургских пляжа непригодны для купания.

фото ЗАКС.Ру


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