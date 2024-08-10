В России заработал YouTube

Некоторые российские интернет-пользователи сообщили о том, что у них начал работать YouTube без перебоев, об этом 10 августа пишет ТАСС со ссылкой на сервис "Сбой.рф".

Отмечается, что у большинства пользователей браузерная версия видеохостинга все еще не работает. Однако количество жалоб на работу сократилось аж до 2 тысяч с 30 тысяч ранее.

Напомним, что в России начали замедлять работу видеохостинга YouTube. Полностью видеохостинг перестал работать в четверг, 8 августа. Сбой в работе коснулся и тех, кто пользуется мобильным приложением сервиса.

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