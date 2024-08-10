Беглов поздравил петербуржцев с Днем физкультурника

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города в День физкультурника, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, спорт всегда являлся важной частью жизни Петербурга. Он добавил, что за последние пять лет количество горожан, которые систематически занимаются спортом, сильно увеличилось. На данный момент в городе спортом занимаются 58% населения.

"Правительство Санкт-Петербурга уделяет самое пристальное внимание развитию материально-технической базы отрасли. Сегодня обеспеченность петербуржцев сооружениями для систематических тренировок составляет 65,8 %", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что в Петербурге строят новые объекты для занятий спортом, например, в Приморском районе заработает "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт-Петербурга".

В конце обращения Беглов поблагодарил всех тех, кто трудится в сфере спорта и помогает петербуржцам заниматься физкультурой. Он пожелал всем здоровья, оптимизма и новых побед.

Фото: ЗАКС.Ру