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Новости 16:51

Вестибюль станции "Площадь Восстания" закрывали из-за потопа

фото ЗакС политика Вестибюль станции "Площадь Восстания" закрывали из-за потопа

Выход со станции красной ветки петербургского метрополитена "Площадь Восстания" закрывали по техническим причинам, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе городской подземки.

Вестибюль № 2 закрыли в 15:48. По данным 78.ru, выход из метро закрыли из-за потопа, который возник из-за сильного дождя в Петербурге. Пассажиров просили пользоваться выходом со станции на Невском проспекте.

Позже выход на Лиговский проспект, а затем и полностью всю станцию открыли. 

Напомним, что в Петербурге 10 и 11 августа синоптики обещают дожди, а в МЧС предупреждали даже о возможных грозах.

Фото: ЗАКС.Ру


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