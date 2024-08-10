ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:20

В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

фото ЗакС политика В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

В Петербурге возложили цветы к могиле первого мэра города Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в честь его 87-летия, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

"Видный политический и общественный деятель, Анатолий Александрович Собчак внес решающий вклад в преодоление нашим городом тяжелого экономического и хозяйственного кризиса начала 90-х", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также нынешний градоначальник напомнил, что в Петербурге вернулись многие исторические названия благодаря Собчаку; также первый мэр Северной столицы участвовал в разработке Конституции России.

Беглов отметил, что Собчак сделал очень многое для сохранения исторического наследия города.

Фото: пресс-служба Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама