В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

В Петербурге возложили цветы к могиле первого мэра города Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в честь его 87-летия, об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

"Видный политический и общественный деятель, Анатолий Александрович Собчак внес решающий вклад в преодоление нашим городом тяжелого экономического и хозяйственного кризиса начала 90-х", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также нынешний градоначальник напомнил, что в Петербурге вернулись многие исторические названия благодаря Собчаку; также первый мэр Северной столицы участвовал в разработке Конституции России.

Беглов отметил, что Собчак сделал очень многое для сохранения исторического наследия города.

Фото: пресс-служба Смольного