Петербургская полиция проверяет детали ДТП со сбитой электросамокатом девочкой

Накануне вечером в Невском районе Петербурга 23-летний местный житель, управляя арендным электросамокатом, сбил школьницу младших классов. Об этом 11 августа сообщило главное управление МВД по региону.

Точный адрес аварии — дом 13 к. 1 по улице Латышских Стрелков. Наезд на восьмилетнюю девочку был совершен на тротуаре. Потерпевшую увезли в стационар в состоянии средней степени тяжести. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.

Накануне региональный главк МВД выпустил похожее сообщение: возле парка 300-летия электросамокатчик сбил ребенка, из-за чего последний получил закрытую черепно-мозговую травму.

Фото: ЗАКС.Ру