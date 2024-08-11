В Петербурге дело об организации нелегальной миграции принесло новые задержания

Петербургские полицейские задержали участников сообщества, которых считают причастными к организации нелегальной миграции (ст. 322.1 УК), пишет 11 августа пресс-служба ГУ МВД. Первые два фигуранта были задержаны еще в конце прошлого месяца, о чем сообщалось отдельно.

Предыдущие оперативные мероприятия были связаны с постановкой мигрантов на учет в доме на Балтийской улице.

Новое уголовное дело связано с регистрацией иностранцев в Невском районе. Задержали по нему активных участников криминального сообщества, еще трое проходят как свидетели. Во время обысков силовики нашли паспорта мигрантов и оттиски печатей госучреждений. Число легализованных фигурантами гостей РФ пока уточняется.

Фото: ЗАКС.Ру