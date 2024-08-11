Из-за нападения на Курскую область Москалькова обратилась в ООН

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в связи с событиями в Курской области официально обратилась к Верховному комиссару ООН. Об этом она рассказала 11 августа в собственном Telegram-канале.

Правозащитница добивается от высокопоставленного члена международной организации публичного осуждения действий, предпринимаемых украинскими властями в приграничном регионе РФ. Москалькова охарактеризовала их как варварское нападение. По ее сведениям, на уходящей неделе уже пострадали тысячи мирных людей.

"Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - написала омбудсмен.

Напомним, что после обстрелов со стороны ВСУ на территории Курской области объявлен режим контртеррористической операции. В стране проходят акции солидарности с подвергающимся атакам регионом.

Фото: ЗАКС.Ру