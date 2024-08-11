Рядом с Зимним дворцом появилась инсталляция в поддержку жителей Курской области

На Дворцовой площади появилась световая инсталляция. На дорожном полотне начала гореть выстроенная из фонариков большая надпись: "Курск, мы с тобой". Ее фотографию накануне поздно вечером опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

На момент выхода этой публикации пост собрал более 300 одобрительных эмодзи.

Напомним, что на уходящей неделе Курская область начала подвергаться атакам со стороны ВСУ. Российский президент охарактеризовал случившееся как масштабную провокацию Киевского режима. Из региона эвакуируют людей. В результате в том числе ракетных обстрелов имеются погибшие и пострадавшие. Ранее Беглов договорился об отправке в приграничный регион петербургских медиков.

фото: Александр Беглов / Telegram