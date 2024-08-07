Путин назвал произошедшее в Курской области масштабной провокацией Киевского режима

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства 7 августа с заявления по ситуации в Курской области. Глава государства назвал атаку военных ВСУ провокацией.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. <...> По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно", - заявил Путин во время совещания. Трансляция велась на сайте Кремля.

Координировать работу по оказанию помощи жителям региона будет зампред правительства Денис Мантуров. После совещания с членами правительства Путин намерен встретиться с руководителями силовых ведомств, в частности Минобороны и пограничной службы ФСБ.

Из-за атаки украинских военных из приграничных населенных пунктов около 600 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. В связи с атакой вооруженных формирований Украины Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям, среди которых террористический акт и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Утром 7 августа губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Курскую область будут направлены петербургские врачи.

фото с сайта Кремля