Житель Шушар поверил лжесотруднику Росфинмониторинга и перевел ему деньги

В Ленобласти дачник, имеющий прописку в Шушарах, пострадал от телефонных мошенников. Позвонивший представился сотрудником Росфинмониторинга и заполучил от него обманным путем более 200 тысяч рублей. Об этом пишет 11 августа со ссылкой на правоохранительные органы издание 47news.

Пенсионеру посоветовали перевести деньги якобы на более надежный счет. Дачник внял совету. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве (ст. 159 УК).

Отметим, что в последнее время в Петербурге и Ленобласти стали наказывать мобильных операторов, по вине которых гражданам поступают мошеннические звонки с подменных номеров.

Фото: ЗАКС.Ру