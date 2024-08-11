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Петербуржца арестовали по делу об убийстве случайного прохожего в Красном Селе

фото ЗакС политика Петербуржца арестовали по делу об убийстве случайного прохожего в Красном Селе

Суд в Петербурге постановил арестовать мужчину по имени Сергей Бабушкин. Его обвиняют в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК), передает 11 августа объединенная пресс-служба городских судов.

По мнению следствия, без какой-либо причины фигурант в ночь на субботу стал бросаться в Красном Селе на незнакомых прохожих с колюще-режущим предметом. Убив мужчину на месте, он накинулся на проходившую мимо женщину и ударил ее холодным оружием в шею. Потерпевшей удалось выжить. Она смогла убежать и своевременно получить медицинскую помощь.

Бабушкин пробудет под стражей как минимум до 9 октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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