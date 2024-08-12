Электровелосипед сбил школьника рядом с Эрмитажем в выходные

Рядом с Эрмитажем третьеклассник петербургской гимназии попал под колеса электровелосипеда, об этом 12 августа пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 августа, на Дворцовой площади. Школьник и его папа шли к Эрмитажу, когда ребенка сбил 32-летний велосипедист.

В результате происшествия мальчик попал в больницу с ушибами, ссадинами, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Напомним, что в конце июня в Невском районе курьер на электровелосипеде сбил женщину. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру