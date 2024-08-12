ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:46

Ленобласть отправила в КНДР 432 козы и 15 козлов

фото ЗакС политика Ленобласть отправила в КНДР 432 козы и 15 козлов

Ленинградская область отправила в северокорейский город Расон партию мелкого рогатого скота, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В общей сложности регион отправил в Северную Корею 432 козы и 15 козлов. Перед отправкой животных тщательно проверили на наличие заболеваний.

Также сотрудники ведомства провели документарный и физический контроль мелкого рогатого скота и осмотрели в транспорт, в котором их перевезут. В Россельхознадзоре отметили, что это первая партия живых животных, которую отправляют в КНДР.

Напомним, что школьники из российских регионов, в том числе из Петербурга, отправились в детский лагерь в Северной Корее.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама