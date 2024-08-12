Вишневский* направил обращение по поводу установки входной двери в Доходном доме Ф.М. Рыбина

На Петроградской стороне в Петербурге вместо окна в Доходном доме Ф.М. Рыбина на улице Ленина прорубили входную дверь, об этом 12 августа рассказали градозащитники.

По словам депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневсного*, кроме этого, строители полностью снесли перекрытия между первым этажом и подвалом. Он отметил, что здание является объектом культурного наследия регионального значения.

При этом, на сайте КГИОП нет заключения историко-культурной экспертизы и разрешения на проведения работ, которые бы позволяли совершать такие изменения в здании.

Также нет и согласия собственников помещений в доме. Межведомственная комиссия Петроградского района, по словам парламентария, не могла дать согласие в таком случае на работы.

Вишневский* направил обращение врио председателя КГИОП Алексею Михайлову и главе администрации Петроградского района Владимиру Омельницкому.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру