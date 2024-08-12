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Новости 13:48

Полиция заподозрила в коррупции 50 автошкол Петербурга

фото ЗакС политика Полиция заподозрила в коррупции 50 автошкол Петербурга

Более 50 представителей петербургских автошкол могли быть вовлечены в передачу денег сотрудникам городского подразделения ГАИ за "помощь" при сдаче экзаменов, об этом 12 августа пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент полиция устанавливает всех причастных к коррупционной схеме. Все материалы предполагаемых нарушителей переданы в следственные органы.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился в УФАС из-за резкого роста цен в городских автошколах. С 1 августа цена на обучение выросла в два раза – до 60 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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