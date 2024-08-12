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Новости 14:54

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за обрушения на Гороховой улице

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили уголовное дело из-за обрушения на Гороховой улице

Петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения межэтажного перекрытия в доме на Гороховой улице, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших причинение грубого ущерба (ч.1 ст.216 УК РФ).

По данным следствия, одна из жительниц дома наняла рабочих для проведения ремонта. Работы выполнялись с нарушение законодательства, из-за чего в воскресенье, 11 августа, произошло обрушение перекрытий

По итогу собственником был причинен материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые причастны к произошедшему. 

Фото: Telegram-канал администрации Центрального района Петербурга


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