Ленобласть готова принять до 300 детей из Курской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о готовности принять до 300 детей из Курской области в центрах "Интеллект" и "Молодежный", в том числе с организацией обучения в сентябре. Об этом он сообщил 12 августа в своем Telegram-канале.

Дрозденко сказал, что соответствующее поручение дал вице-губернатору Ленобласти Николаю Циганову.

По словам губернатора 47-го региона, направление в приграничные районы гуманитарной помощи и строительных бригад обеспечит представительство Ленобласти в ДНР.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, губернатор Петербурга Александр Беглов 8 августа сообщил, что эвакуированные дети из Курской области приедут и в город. Градоначальник также пообещал обеспечить им места в школах, если потребуется.

фото из Telegram-канала Александра Дрозденко