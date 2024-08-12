Курортный сбор за июль принес 105 млн рублей в бюджет Петербурга

За счет уплаты курортного сбора в Петербурге бюджет города пополнился на 342 млн рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале 12 августа. За июль туристический налог принес в городскую казну почти треть от всех доходов от сбора - 105 млн рублей.

Ранее в Смольном рассказали, что за первую половину 2024 года город посетили около 5 млн туристов.

Курортный сбор в размере 100 рублей в сутки начали взимать в Северной столице с 1 апреля. Его должны заплатить гости города, которые останавливаются в гостиницах и отелях. В скором времени сбор превратится в полноценный налог - соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы.

Константин Леньков / Фото. ЗАКС.Ру