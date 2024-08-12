В Петербурге прожиточный минимум на душу населения вырастет почти на 3 тысячи рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении прожиточного минимума на 2025 год. Это следует из данных электронного официального публикования правовых актов.

Прожиточный минимум на душу населения вырастет почти на три тысячи рублей и составит 19 329 рублей. Для трудоспособного населения он будет равен 21 069 рублей (сейчас 18 023 рубля), для пенсионеров — 16 623 рубля (сейчас 14 220 рублей), для детей — 18 749 рублей (сейчас 16 039 рублей).

Постановление вступит в силу 1 января 2025 года. Контролировать выполнение нормативного акта будет вице-губернатор Наталья Чечина.

Напомним, что в Ленобласти прожиточный минимум увеличится на 17%.

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