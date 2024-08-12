Путин о переговорах с Киевом: "О чем с ними вообще можно говорить?"

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании 12 августа. Глава государства заявил, что украинские войска действуют под руководством "западных хозяев", чтобы улучшить свои позиции на переговорном процессе. Путин поставил под сомнения возможность таких переговоров.

"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, - возмутился российский президент. - О чем с ними вообще можно говорить?"- цитирует слова президента информагенство ТАСС.

Путин пообещал показать Киеву "достойный ответ". По его словам, оценка происходящему будет дана, однако приоритетней сейчас выбить противника и обеспечить безопасность государственной границы.

На том же совещании врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов. Судьба примерно двух тысяч человек, которые проживают на этой территории, неизвестна.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угроз диверсионно-террористического характера.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля