Даванков предложил уведомлять водителей по СМС об эвакуации автомобиля

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому водителей могут предупреждать водителей по СМС за 10 минут до эвакуации автомобиля. Об этом 12 августа написал ТАСС.

По данным издания, предложением предлагается дополнить статью о задержании транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ).

В пояснительной записке уточняется, что эвакуация машины "вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля". Кроме того, структуры МВД имеют необходимую информацию о водителе транспортного средства, чтобы незамедлительно его уведомить о перемещении автомобиля.

ТАСС пишет, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, сославшись на необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований "для обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам, а также расширения функционала этих систем".

Напомним, что в Петербурге за 2023 год эвакуировали 108 тысяч машин.

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