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Новости 19:58

Беглов поблагодарил всех, кто словом и делом поддерживают жителей Курской области

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил всех, кто словом и делом поддерживают жителей Курской области

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время еженедельного радиообращения 12 августа поблагодарил петербуржцев за поддержку жителей Курской области.

Градоначальник особо отметил сотрудников образовательной отрасли, добровольцев, региональное отделение "Общероссийский народный фронт" и другие общественные организации за готовность принять в Петербурге эвакуированных детей из Курской области и сбор гуманитарной помощи.

Беглов подчеркнул, что атаки ВСУ на Курскую область в очередной раз показали преступную сущность киевского режима. По его словам, города и сёла России окажутся в полной безопасности только после выполнения всех целей СВО. 

Как ранее писал ЗАКС.Ру, эвакуированные дети из Курской области приедут в Петербург и Ленобласть.  В сентябре для них будут организованы места в образовательных учреждениях, если того потребуют обстоятельства.

фото ЗАКС.Ру


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