В суде прошел допрос сотрудников "Юбилейного" в рамках дела об убийстве Талькова

Петроградский районный суд Петербурга 12 августа продолжил слушания по делу об убийстве певца Игоря Талькова, об этом сообщает "Коммерсант Санкт-Петербург".

Издание пишет, что на заседании состоялся допрос сотрудников "Юбилейного": буфетчицы Елены Полищук, администратора Ольги Антиповой и костюмера Олеси Гладышевой. Последняя рассказала суду, что в тот вечер в 1991 году конфликт начался из-за очередности выступлений артистов. Якобы Тальков не хотел выступать перед певицей Азизов Мухамедовой и назвал ее "нехорошим словом". Случившийся спор в тот вечер обсуждали посетители кафетерия. Позже, когда прозвучал выстрел, никто из опрошенных свидетелей на месте происшествия не был. Они лишь рассказали, как для Талькова вызывали скорую и что они увидели, попав на место событий.

Следующее судебное заседание запланировано на 11 сентября.

Напомним, что 8 июня следствие завершило расследование гибели музыканта, произошедшей 33 года назад. Главным подозреваемым является бывший менеджер певца Валерий Шляфман. Обвинение по статьям об убийстве и о попытке убийства ему предъявлено заочно.

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