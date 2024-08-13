Полицейские пресекли "автопати" у порта "Бронка"

Сотрудники ДПС не допустили уличные гонки в районе порта "Бронка" около пересечения Краснофлотского шоссе и Кольцевой автодороги, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточняют, что информацию о планируемых заездах Госавтоинспекция получила перед выходными. На месте патрульные наряды ДПС обнаружили более 100 автомобилей-участников гонки.

Сообщается, что в ходе проверки 27 автомобилей были изъяты и помещены на спецстоянку в связи с наличием признаков изменения номеров. В случае подтверждения подозрений владельцев этих машин ждет уголовная ответственность по статье о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ).

Кроме того, на 11 автомобилях были выявлены конструкционные изменения, а пять машин не прошли проверку на допустимый уровень шума. Владельцы будут обязаны устранить нарушения, иначе им грозит аннулирование регистрации. У 14 человек полицейские заподозрили признаки состояния наркотического опьянения, из-за чего "стритрейсеры" были отправлены на медицинскую экспертизу.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, петербургская полиция начала применять наказание для любителей громкой езды по ночам.

фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Леньобласти