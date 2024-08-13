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Новости 11:58

Вице-губернатор Разумишкин проведет "прямую линию" 15 августа

фото ЗакС политика Вице-губернатор Разумишкин проведет "прямую линию" 15 августа

"Прямая линия" с вице-губернатором Евгением Разумишкиным состоится 15 августа. Об этом 13 августа Telegram-канале сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Чтобы отправить Разумишкину вопросы, петербуржцам потребуется заранее написать на его страницу во "ВКонтакте" либо позвонить по телефону 246-79-49. Чиновник отвечает за сферу ЖКХ и курирует работу комитета по благоустройству и КГИОП.

Трансляция "прямой линии" пройдет в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства Петербурга в 20:00.

Прошлая "прямая линия" проходила 5 августа с вице-губернатором Кириллом Поляковым. 

фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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