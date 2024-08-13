Члены молодежных парламентов из Петербурга и Москвы встретились в Мариинском дворце

В Мариинском дворце прошла встреча членов Молодежных парламентов из Петербурга и Москвы, об этом 13 августа сообщил в своем Telegram-канале председатель Заксобрания Александр Бельский.

Он подчеркнул, что у Молодежного парламента Петербурга уже есть партнеры из СЗФО, Ростовской области, новых территорий России, Беларуси и стран СНГ. По словам Бельского, "ребята вместе планируют и воплощают в жизнь различные проекты: от выставок картин до социально значимых акций".

Напомним, что Молодежный парламент при Заксобрании Петербурга начал работу в июне 2023 года. Одной из главных его задач называют приобщение молодежи к парламентской деятельности.

фото из соцсетей Александра Бельского