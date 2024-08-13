Прокуратура выявила нарушения в декларациях чиновников из МО Петроградского района

При проверке исполнений антикоррупционного законодательства прокуратура Петроградского района выявила нарушения у сотрудников нескольких местных муниципальных администраций. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, за 2023 год некоторые служащие администраций МО "Посадский", "Чкаловское" и "Петровский" не предоставили сведения о недвижимости супругов. В администрации МО "Введенский", как сообщает прокуратура, кто-то не сдал информацию о доходах супругов.

Прокуратура внесла представления главам местных администраций.

Напомним, в июле два депутата МО "Поселок Понтонный" досрочно лишились полномочий из-за того, что не предоставили сведения о доходах и расходах и имуществе за 2023 год.

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