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Муниципал 13:38

Прокуратура выявила нарушения в декларациях чиновников из МО Петроградского района

фото ЗакС политика Прокуратура выявила нарушения в декларациях чиновников из МО Петроградского района

При проверке исполнений антикоррупционного законодательства прокуратура Петроградского района выявила нарушения у сотрудников нескольких местных муниципальных администраций. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. 

По данным ведомства, за 2023 год некоторые служащие администраций МО "Посадский", "Чкаловское" и "Петровский" не предоставили сведения о недвижимости супругов.  В администрации МО "Введенский", как сообщает прокуратура, кто-то не сдал информацию о доходах супругов.

Прокуратура внесла представления главам местных администраций. 

Напомним, в июле два депутата МО "Поселок Понтонный" досрочно лишились полномочий из-за того, что не предоставили сведения о доходах и расходах и имуществе за 2023 год.

фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Введенский
Пока еще нет голосов...
МО Петровский
Пока еще нет голосов...
МО Посадский
МО Чкаловское




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