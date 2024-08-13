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Новости 14:41

На Лиговском проспекте восстановят фонтан во дворе дома Перцова

фото ЗакС политика На Лиговском проспекте восстановят фонтан во дворе дома Перцова

Во дворе дома Перцова на Лиговском проспекте, 44 восстановят фонтан, следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте КГИОП. На это 13 августа обратила "Фонтанка.ру". 

Как указано в документе, в 1918 году дом Перцова стал архитектурным ансамблем, образцом зрелого петербургского модерна. Когда точно появился фонтан — неизвестно. В 1930-ые годы было зафиксировано начало планировочных работ, но на немецкой аэросъемке Ленинграда 1941-1944 годов сооружения еще не было.

На топосъемке 1945 года фонтан уже видно. В комитете сделали вывод, что работы по сооружению фонтана начались в 1930-х годах, а закончены были только в 1945 году в связи с событиями Великой Отечественной войны.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, перед заводом "Арсенал" тоже восстановят фонтаны

фото: скриншот экспертизы КГИОП


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