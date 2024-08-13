На Лиговском проспекте восстановят фонтан во дворе дома Перцова

Во дворе дома Перцова на Лиговском проспекте, 44 восстановят фонтан, следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте КГИОП. На это 13 августа обратила "Фонтанка.ру".

Как указано в документе, в 1918 году дом Перцова стал архитектурным ансамблем, образцом зрелого петербургского модерна. Когда точно появился фонтан — неизвестно. В 1930-ые годы было зафиксировано начало планировочных работ, но на немецкой аэросъемке Ленинграда 1941-1944 годов сооружения еще не было.

На топосъемке 1945 года фонтан уже видно. В комитете сделали вывод, что работы по сооружению фонтана начались в 1930-х годах, а закончены были только в 1945 году в связи с событиями Великой Отечественной войны.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, перед заводом "Арсенал" тоже восстановят фонтаны.

фото: скриншот экспертизы КГИОП