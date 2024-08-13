Красное Село потратит до 4,3 млн рублей на празднование дня города во время выборов

Местная администрация МО "Красное Село" собирается потратить на празднование дня города до 4,3 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 12 августа. Отмечать 310-летие муниципалы будут во второе воскресенье, однако концертная программа предварительно запланирована на субботу, 7 сентября. В эти дни в Красном Селе, как и во всем городе, будут проходить выборы губернатора и депутатов местных советов.

Развлекательная программа для красноселов будет включать концерт, на котором выступит артистка-вокалистка, которая победила в музыкальном шоу на федеральном канале. Также у нее должен быть опыт выступлений в БКЗ "Октябрьский", "Сибур Арене" и других площадках, вместимостью более тысячи человек. Выступать она будет не менее 15 минут. Также на сцене ожидается выступление артиста, тоже лауреата вокальных конкрусов, с опытом работы на крупных площадках. Его гости праздника будут наблюдать не менее 20 минут. Кроме них выступят ансамбль бального танца и местных творческих коллективов.

Судя по данным закупки, хедлайнером программы станет некий вокалист-блогер, музыкант и автора исполняемых песен, который ранее выступал на крупных фестивалях Москвы и Петербурга. На него из бюджета готовы потратить до 1 млн рублей. Длительность выступления - не менее 45 минут.

Еще на празднике будет организована интерактивная зона. Среди гостей планируется разыграть электросамокат, стоимостью порядка 22 тысяч рублей, и другие призы.

В 2023 году на 309-летии Красного Села для жителей города выступал видеоблогер Хабиб, исполнитель композиции "Ягодка малинка".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру