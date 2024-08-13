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Новости 14:53

Полиция проверяет детали ДТП со сбитой автобусом пенсионеркой в Красном селе

фото ЗакС политика Полиция проверяет детали ДТП со сбитой автобусом пенсионеркой в Красном селе

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП со сбитой автобусом пенсионеркой в Красном селе, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 55-летний водитель автобуса не справился с управлением и наехал пожилую женщину, которая переходила дорогу на перекрестке улиц Освобождения и Спирина на "зеленый" цвет. 

В результате происшествия пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 августа суд продлил арест водителю упавшего в Мойку автобуса до конца января 2025 года.  В результате того происшествия погибло семь человек, только двоим удалось выжить.

фото ЗАКС.Ру


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