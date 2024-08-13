Ленобласть приняла 125 детей из Белгородской области

В Ленинградскую область прибыло 125 детей из Белгородской области, которых разместили в Юкковской школе-интернате и в общежитии ЛГУ им. Пушкина, об этом 13 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

В правительстве области заявили, что постараются создать для детей все необходимые условия. Также в регионе отметили, что за приехавшими детьми смотрят медики.

Ранее в Ленобласть приехало еще 155 детей из Белгородской области, которых разместили в детском лагере "Профессионал".

Напомним, что в понедельник, 12 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион готов принять до 300 детей из Курской области. Им также готовы организовать обучение.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти