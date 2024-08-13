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Новости 19:48

Дело о дискредитации ВС РФ поэта Славы Малахова не будут передавать в Петербург

фото ЗакС политика Дело о дискредитации ВС РФ поэта Славы Малахова не будут передавать в Петербург

Московский городской суд решил не передавать дело о повторной дискредитации армии России поэта и активиста Славы Малахова в Петербург, об этом 13 августа сообщили в Telegram-канале поддержки поэта.

Близкие поэта пишут, что судья отменила решение о передаче дела в Петербург. На данный момент они не знают, будет ли Малахов переведен из СИЗО №2 ("Бутырка") в какое-либо другое, однако отметили, что все письма и передачи до него доходят.

Напомним, что Малахов был отправлен в СИЗО в феврале 2024 года по делу о повторной дискредитации ВС РФ. Он разместил в Telegram-канале пост на политическую тему.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram (скриншот видео)


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