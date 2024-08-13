В Ленобласти коммунистов через суд снимают с муниципальных выборов в трех МО

Минимум в трех муниципалитетах Ленинградской области кандидатов от КПРФ снимают с выборов через суды. Иски к ТИК подают из-за якобы имевшихся нарушений при проведении собраний районных комитетов, на которых выдвигали кандидатов. Статус зарегистрированных кандидатов могут потерять почти 40 человек, рассказали ЗАКС.Ру в партии.

С трудностями столкнулись кандидаты в МО "Муринское городское поселение", МО "Юкковское сельское поселение" и МО "Сосновоборский городской округ". Больше всего исков в отношении кандидатов от КПРФ в Мурино - 22. В Юкках и Сосновом бору - по восемь кандидатов. Часть исков суды уже удовлетворили, сообщили в КПРФ.

В партии уверены, что процедура выдвижения кандидатов была проведена в соответствии с уставом. Такого же мнения придерживается ЦК КПРФ. Партийцы отмечают, что с трудностями столкнулись лишь в нескольких муниципалитетах, при этом регистрация остальных кандидатов от КПРФ, которых в регионе около 500, прошла без проблем.

Напомним, в Петербурге из-за якобы имеющихся нарушений при проведении региональной конференции территориальные избирательные комиссии отказали почти половине выдвинутых коммунистов. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру